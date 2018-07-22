Умар Кремлев: "Бой Гассиев - Усик объединил народы, в нем не было политики"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал итоги финала WBSS между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком, который прошел 21 июля в Москве. Напомним, что победу по очкам одержал Усик и стал абсолютным чемпионом мира в весе до 90,71 кг.



– Вчера прошло событие, которого ждал весь мир. Очень рад, что все было организовано на таком высоком уровне. Настолько был красивый бокс, оба боксера были великолепны, - цитирует Кремлева пресс-служба Федерации бокса России. - Конечно, выиграл сильнейший – Александр Усик. Я хотел бы пожелать Мурату Гассиеву побед в дальнейшем. Ему только 24 года, у него все впереди, я думаю, что тут даже расстраиваться не надо, просто нужно тренироваться и готовиться, – возможно, будет реванш. Я уверен, что он лучший боксёр.



Что касается политических лозунгов, которые появились после боя с украинской стороны, мы на это не обращаем внимания. Наш приоритет – спорт, бокс. И вчера все видели, насколько уважительно относились друг к другу Гассиев и Усик, как зал реагировал на это.



Болельщики поддерживали обоих спортсменов, мы видели настоящее единство народов. Это пример для всяких политических проституток, таких, как Порошенко. Это дружба и единство, бокс объединяет. Потому что мы все едины, у нас нет различий, в отличие от всяких политиков, которые используют спорт в своих интересах.



Усик доказал, что он лучший боксер в своем весе. К нему только уважение, он молодец. И как боксер, и как человек. На пресс-конференции после боя он заявил, что первым делом поедет домой к семье, в Симферополь.