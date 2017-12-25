Умар Кремлев: "Бой Гассиев - Дортикос состоится в рамках международного боксерского форума"

В феврале 2017-го в Федерации бокса России полностью сменилось руководство. Председателем наблюдательного совета стал Алексей Рубежной, а генеральным секретарем – Умар Кремлев. Сегодня новый генсек в интервью "СЭ" подводит итоги года.

– В следующем году пройдет Первый международный боксерский форум, чем он будет уникален?

– Такой форум раньше не существовал, и у нас была задача его создать. Он будет проходить ежегодно. В AIBA входит 205 стран, которые делегируют своих представителей. Мы хотим, чтобы начался диалог, чтобы встречались промоутеры и чтобы начинающие могли подойти к великим, чему-то научиться. Задача форума – объединить мировое боксерское сообщество, создать взаимодействие с другими странами и организациями. Мы планируем собрать около 50 олимпийских чемпионов, восемь из которых – двукратные. А в 2019 году форум пройдет в другой стране, у нас уже есть предложения. На форуме соберутся все руководители олимпийского и профессионального бокса – это важно, потому что все равно истоки профи идут от олимпийцев. Может быть, на форуме родятся новые идеи по развитию нашего любимого спорта.

– Какой секрет уже можно приоткрыть о формате форума?

– Мы организуем полуфинал Всемирной боксерской суперсерии – бой Гассиев – Дортикос. Есть задача в дальнейшем сделать так, чтобы суперсерия всегда проходила в рамках форума. Финальный бой может стать частью программы следующего форума.

– Получить бой Гассиев – Дортикос в Россию было непросто?

– Да, но было важно, чтобы в рамках форума произошло сразу несколько крупных событий. 1 февраля состоится открытие форума, 2 февраля – основные обсуждения, а 3 февраля – бой суперсерии. (Елена СОБОЛЬ)

Полная версия интервью Умара Кремлева