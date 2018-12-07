Украинский боксер Василий Ломаченко не будет драться с Мэни Пакьяо, так как тот "слишком стар" и "сдулся"

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от поединка с филиппинцем Мэнни Пакиао, потому что тот, по его мнению, "сдулся" и стал "слишком старым".

Ранее сообщалось, что между двумя боксерами должен будет состояться очный поединок, но Ломаченко не выразил в нем заинтересованности. В эту субботу он вернется на профессиональный ринг, где не дрался с мая, и встретится с пуэрто-риканцем Хорхе Педрасой. В своем последнем бою он одолел венесуэльца Хорхе Линареса. Согласно рейтингу ESPN, на данный момент легковес Ломаченко является лучшим боксером во всех весовых категориях.