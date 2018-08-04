Украинец Усик не намерен менять гражданство

Украинец Александр Усик в интервью телеканалу "112 Украина" подчеркнул, что не станет менять гражданство.

1 августа депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев заявил, что России стоит задуматься о натурализации 31-летнего спортсмена в случае, если тот лишится гражданства Украины и обратиться к властям РФ.

- Нет, мне никто не предлагал никогда сменить гражданство. Если бы мне даже предложили, зачем мне менять гражданство?, - отметил Усик. - У меня есть страна, есть паспорт, есть дом, у меня все есть. Мне не нужно много паспортов, я с этим могу ездить везде. Пускай весь мир предложит гражданство - я буду везде ездить и все, мне не нужны никакие другие гражданства, кроме моего.

Накануне в сети появилось видео, на котором Усик зачитывает собственное стихотворение об Украине.

1 августа спортсмен отказался от звания Героя Украины, призвав политиков вернуть мир в его страну.

21 июля Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии и стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и WBC.