12:03 | БОКС

Уайт может провести бой со Стиверном

0
0
0

Британский боксер Диллиан Уайт может провести претендентский бой за титул Всемирного боксерского совета (WBC) против канадца Бермейна Стиверна. Об этом Уайт написал в своем твиттере. Напомним, 17 декабря Александр Поветкин был должен выйти на ринг с канадцем Бермейном Стиверном, занимающим второе место в рейтинге. Боксеры должны были биться за звание временного чемпиона WBC. Но поединок был отменен из-за положительной допинг-пробы россиянина. В его анализах был найден остарин.

"Есть слух, что я могу провести поединок с Бермейном Стиверном за право боя с обладателем пояса Деонтеем Уайлдером", – написал Уайт в в своем твиттере.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ