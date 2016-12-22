Уайт может провести бой со Стиверном

Британский боксер Диллиан Уайт может провести претендентский бой за титул Всемирного боксерского совета (WBC) против канадца Бермейна Стиверна. Об этом Уайт написал в своем твиттере. Напомним, 17 декабря Александр Поветкин был должен выйти на ринг с канадцем Бермейном Стиверном, занимающим второе место в рейтинге. Боксеры должны были биться за звание временного чемпиона WBC. Но поединок был отменен из-за положительной допинг-пробы россиянина. В его анализах был найден остарин.

"Есть слух, что я могу провести поединок с Бермейном Стиверном за право боя с обладателем пояса Деонтеем Уайлдером", – написал Уайт в в своем твиттере.