"Ты король, брат". Овечкин обратился к Головкину перед боем с Альваресом

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин поддержал чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBO в среднем весе, казахстанского боксера Геннадия Головкина в преддверии боя-реванша с мексиканцем Саулем Альваресом. Поединок пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе.

- Ты король, брат, - написал Овечкин в комментариях в Bнстаграме Головкина.

Напомним, первым бой между Головкиным и Альваресом также состоялся в сентябре прошлого года и завершился вничью.

"СЭ" проведет прямую трансляцию боя Головкин – Альварес. Начало – ориентировочно в 6.00.

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Онлайн трансляция поединка Геннадий Головкин – Сауль Альварес.