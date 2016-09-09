Трояновский победил Обару

В рамках вечера бокса в Москве чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версиям IBF и IBO 36-летний россиянин Эдуард Трояновский техническом нокаутом победил официального претендента на титул IBF 29-летнего японцу Кейту Обару (16-2-1, 15 КО). Во втором раунде Обара после серии ударов Трояновского оказался за пределами ринга. После возвращения японца в ринг россиянин продолжил атаковать соперника, и судья остановил поединок. Таким образом, Трояновский (25-0-0, 22 КО), для которого это была первая обязательная защита титулов, одержал 25-ю победу в 25 боях.