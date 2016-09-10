Трояновский может провести объединительный бой в этом году

Чемпион мира по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский может уже в 2016 году провести объединительный бой, сообщили в компании "Мир бокса", представляющей интересы спортсмена.

В пятницу в 12-раундовом поединке в московском дворце спорта "Крылья Советов" россиянин выиграл у японца Кэйты Обары техническим нокаутом во 2-м раунде.

Всего на счету россиянина теперь 25 побед (22 – нокаутом) и ни одного поражения. В активе японца – 16 побед (15 нокаутом), два поражения и одна ничья.

"Эдуард провел отличный и быстрый бой. Его подготовка и энергия полностью не были использованы в этом бою. В этом году он может провести еще бой, возможно, даже объединительный", – приводит ТАСС слова представителя агентства.