Триумфаторам первенства Европы устроили торжественную встречу в аэропорту

Сборная России по боксу среди юношей и девочек 13-14 лет, после победы в общекомандном зачете на первенстве Европы в болгарской Албене, прилетела на родину. Спортсменов торжественно встретили с цветами и подарками в аэропорту Домодедово.

Все 12 девочек и 20 юношей завоевали медали различного достоинства. Среди спортсменов 20 золотых медалистов, 8 обладателей серебряных наград и 4 бронзовых призера. Первенство Европы впервые проходило среди девочек этого возраста. Россиянка Рената Мингалимова вошла в историю как первая чемпионка Европы среди девочек 13-14 лет.

Лучшими боксерами турнира среди юношей и девушек были признаны два российских спортсмена - Исмаил Магомадов и Надежда Голубева.

На прошлогоднем первенстве Европы, которое прошло в Румынии, выступали только юноши. Тогда российская команда выиграла общекомандный зачет с 13 золотыми, 3 серебряными и 1 бронзовой медалью, опередив Украину (2-2-4) и Англию (2-2-2). Всего в турнире принимало участие 29 стран. В предыдущие четыре года российские спортсмены также становились лучшими на континенте в этой возрастной категории. (Елена СОБОЛЬ)