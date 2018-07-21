Трибуны "Олимпийского" остаются полупустыми за полтора часа до боя Усик - Гассиев

Трибуны московского спорткомплекса "Олимпийский" заполнены наполовину за полтора часа до боя главного боя вечера между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.

В 21.30 по московскому времени, во время боя между Федором Чудиновым и Наджибом Мохаммеди (Франция) свободными остаются почти все верхние места и значительная часть сидений на нижних ярусах.

Высока вероятность, что к 23.00, когда начнется бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, стадион будет полным. (Михаил ПОТАПОВ)

"СЭ" проведет онлайн трансляцию боя Мурат Гассиев – Александр Усик

Гассиев - Усик. Live!