Тренер Поветкина отрицает, что боксер принимал запрещенные препараты

Тренер россиянина Александра Поветкина Иван Кирпа отрицает факт применения допинга боксером. Сегодня утром стало известно, что допинг-проба Поветкина перед боем в Екатеринбурге за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

– Саша уже устал от этого всего, это атака на элиту российского спорта, и он попал в эту категорию, – приводит ТАСС слова Кирпы. – Если бы он что-то принимал, подписал ли бы он документ за чистый бокс? Поветкин никого не боится, он боец. У меня подозрения, что это все спланированные акции".

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