Тренер: "Матиссе будет драться с Пакиао не из-за денег"

Тренер обладателя полусредней весовой категории по версии WBA Лукаса Матиссе Джоэль Диас рассказал о готовности спортсмена к бою с бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакиао.

- Подготовка к этому бою была отличной. Мы здорово начали в Аргентине, а заканчивали работу в Калифорнии, - цитирует Диаса Boxing News and Views. - Встреча на ринге с таким великим бойцом, как Пакиао, - сложное испытание.



Но нет ничего невозможного. Мы полностью готовы к бою. Матиссе приехал сюда не для того, чтобы только получить свой гонорар. Он рассчитывает привезти чемпионский титул, сделать это для своей семьи и фанатов.

Ранее стало известно, что 39-летний Пакиао оказался легче своего 35-летнего соперника.



Поединок между Пакиао и Матиссе пройдет в ночь с субботы на воскресенье в столице Малайзии Куала-Лумпуре.