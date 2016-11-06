Тренер Харитонова: "Сергею понадобится около недели на отдых"

Руслан Кривуша, тренер бойца по смешанным единоборствам Сергея Харитонова, отметил, что его подопечный потерпел поражение от Джейви Айялы из-за простоя в карьере. Также Кривуша выразил уверенность, что в следующем поединке против Франциссо Сандро да Силвы, который состоится уже 3 декабря в Екатеринбурге, Харитонов будет действовать увереннее.

– Уже очевидно, что удар Айялы – это "лакипанч". Сказался 1,5 годовой простой в карьере Сергея, – сказал Кривуша. – Когда человек постоянно боксирует и в боевом режиме, он внимателен и хорошо сконцентрирован, замечает даже обманные движения. Но из-за этого простоя Сергей просто не увидел момент удара. Хочу сказать, что в этом поражении нет ничего глобально-страшного. Такое случалось и с очень известными бойцами. От подобных ошибок никто не застрахован.

Перед боем Сергей был отлично настроен. Нужно отметить, что обычно он прибавляет от раунда к раунду. В этом бою, к сожалению, он не успел даже разогреться, как все закончилось. Мы ждали от Айялы переводов в партер, где он хорошо смотрится. Но этого не произошло.

Конечно, это сложное поражение, но Сергей опытный боец и никаких психологических проблем не испытывает. Уже на следующий день он был в хорошем настроении и готов был спокойно разбирать свой бой. Он понимает, что такое может быть с каждым. Он принял это и теперь готов к следующим поединкам.

Что касается подготовки к бою против Франциссо Сандро да Силвы 3 декабря в России – в ближайшее время начнем изучать соперника. По предварительному плану Сергею понадобится около недели на отдых, дальше приступим к тренировкам. Времени конечно мало, но уверен мы справимся. После боя против Айялы я сказал Сергею, не волнуйся, ты сильный, вернешься и все будет хорошо. И в этом я сейчас уверен на сто процентов. (Сергей ФИШ)