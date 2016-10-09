Тренер Фьюри: "Тайсон может временно лишиться всех титулов"

Тренер и дядя чемпиона мира по версиям IBO, WBO и WBA в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Питер считает, что боксер может временно лишиться своих титулов. Ранее стало известно, что Фьюри сдал положительный тест на кокаин.

– Титулы должны быть свободны, но временно, пока Фьюри проходит врачей, – приводит слова Питера Фьюри ВВС. – Пока он лечится, другие могут за них бороться, но в апреле он вернется на ринг и возобновит карьеру. Не думаю, что у Тайсона есть наркозависимость, скорее это результат депрессии.

Запрещенный препарат выявлен в пробе Фьюри, взятой VADA (добровольным антидопинговым агентством) 22 сентября. Первый раз кокаин был обнаружен в пробе, взятой Всемирным антидопинговым агентством 21 сентября. Ранее сам Фьюри признался, что начал принимать кокаин из-за депрессии.

В этом году должен был состояться реванш Фьюри и Владимира Кличко, у которого британец отобрал четыре чемпионских пояса в прошлом году. Однако поединок неоднократно переносился, последний раз – на неопределенный срок.