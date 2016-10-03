01:57 | БОКС

Тренер Фьюри: "Под кокаином невозможно стать чемпионом мира"

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Петер Фьюри – дядя и тренер чемпиона мира по версиям WBA и WBO в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри – подчеркнул, что невозможно завоевать титул под воздействием кокаина. Напомним, британский боксер сдал положительную допинг-пробу на кокаин. Запрещенный препарат был обнаружен у него во внесоревновательный период 22 сентября. По информации СМИ, он, скоре всего, не будет дисквалифицирован.

"Заявление, которое я могу сделать со стопроцентной уверенностью – под кокаином невозможно стать чемпионом мира. Только самоотдача и концентрация", – написал на своей странице в твиттере Петер Фьюри.

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