Тренер Алояна: "Почему западным звездам стероиды можно употреблять, а нас наказывают за капли в нос?"

Апелляция на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российскому боксеру Мише Алояну будет подана на следующей неделе. Об этом сообщил личный тренер спортсмена Эдуард Кравцов. Сегодня CAS лишил 28-летнего Алояна серебра Олимпиады-2016 за нарушение антидопинговых правил. В его анализе, взятом в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан.

- Мы допускали такой вариант развития событий и сейчас проведем консультации с адвокатом, - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - К сожалению, решение принимал один судья, доводы, которые представила наша сторона, не были приняты во внимание, и он принял позицию Международного олимпийского комитета (МОК) как руководство к действию. Но это тоже не новость, что WADA финансируется МОК. В любом случае мы продолжим бороться за честное имя нашего боксера. У нас есть 21 день - апелляция будет подана в любом случае. Потому что это глупость - лишать боксера медали за спрей от насморка. В течение 2-3 дней мы обсудим все детали с нашим адвокатом, примем решение, каким путем пойти, и на следующей неделе апелляция будет подана.

Шансы? Думаю, что и государство должно бороться за своих спортсменов, а не только боксер со своим адвокатом. Считаю, что надо ценить, уважать и защищать своих спортсменов, которые на протяжении стольких лет успешно защищают честь своей страны.

Мы пойдем поэтапно - сначала в любом случае подадим апелляцию в CAS, а если она будет отклонена, то мы пойдем до конца, подав ее в Верховный суд Швейцарии. Такой вариант у нас тоже предусмотрен. Причем, когда выносился вердикт, в отчете, как сказал адвокат, о наших доводах ничего не сказано. Просматривается какой-то политический момент - почему западным звездам стероиды можно употреблять в терапевтических целях, а нас наказывают за безобидные капли в нос. Причем (обнаруженная) доза была близка к нулю - это говорит о том, что в соревновательном процессе препарат никто не принимал. И выносится такой вердикт. Видимо, все-таки ВАДА продолжает усердно бороться с российскими спортсменами.

CAS лишил Алояна серебра Олимпиады-2016