Трамп может помиловать боксера Джонсона, осужденного более 100 лет назад

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он готов помиловать боксера Джека Джонсона. К такому решению он склоняется после звонка известного актера Сильвестра Сталлоне.

"Сильвестр Сталлоне позвонил мне и рассказал историю чемпиона в супертяжелом весе Джека Джонсона. Ему пришлось пройти через множество испытаний. Его жизнь была сложной и противоречивой. Я рассматриваю вариант с его помилованием", – написал Трамп в своем "Твиттере".

Джонсон родился в 1878 году и скончался в 1946-м. Он стал первым чернокожим чемпионом мира в супертяжелом весе, на его счету 124 боя и 82 победы, из них 51 нокаутом. В 1913 году он был приговорен к одному году тюрьмы по обвинению в пособничестве проституции.