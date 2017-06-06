Тищенко вошел в состав сборной России на чемпионат Европы

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Евгений Тищенко, выступающий в категории до 91 кг, вошел в состав сборной России на чемпионат Европы, информирует официальный сайт Федерации бокса России. Турнир пройдет с 14 по 25 июня в Харькове.

Также в команду попали: Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Тамир Галанов (до 52 кг), Бахтовар Назиров (до 56 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Виталий Дунайцев (до 64 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Петр Хамуков (до 75 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).