Тайсон психанул и облил водой своего бывшего промоутера Кинга

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон облил своего бывшего промоутера Дона Кинга водой. Инцидент произошел во время мероприятия по принятию новых членов в Международный зал боксерской славы.





- Он меня когда-то кинул на 100 миллионов долларов, я его не считаю другом, - цитирует Fightype.com Тайсона. - Он называет себя якобы моим другом, но на самом деле это всего лишь пустой треп.

В 2003 году Тайсон даже подал иск в суд на Кинга, однако до разбирательства дело не дошло, так как промоутер заплатил боксеру 14 миллионов долларов отступных.

"ПСЖ" пригласил Тайсона на Roland Garros и вручил ему клубную футболку. Фото