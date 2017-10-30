"Спорт-Экспресс" получил премию "Золотые перчатки"

Сегодня в Москве состоялась церемония вручения 5-й ежегодной спортивной премии в области профессиональных единоборств GOLDEN GLOVES-2017.

Премия приурочена к боксерскому шоу "Коррида в Нижнем", которое пройдет 3 ноября в Нижнем Новгороде. В главном поединке вечера за титул WBA International непобежденный нижегородец Андрей Сироткин сойдется с легендой мирового бокса Рикардо "Матадором" Майоргой.

Всего награды были присуждены в 15 номинациях. "Спорт-Экспресс" получил премию в номинации "Издание года". (Елена СОБОЛЬ)