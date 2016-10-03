Соперник погибшего боксера хочет стать чемпионом Великобритании в его честь

Валлиец Дэйл Эванс отметил, что чувствует ответственность за смерть шотландца Майка Тоуэлла. Последний был нокаутирован Эвансом в 5-м раунде, а после чего скончался в больнице от травм головы.

– Я чувствую, что несу ответственность за это, – цитирует Эванса BBC. – Ведь мы бьем друг друга. Теперь мне придется с эти жить. Не могу перестать думать о Майке и его бедной семье. Все мои мысли с ними.

Это просто ужасно. Мысли о двухлетнем ребенке, его подруге и семье, которые его никогда больше не увидят, не оставляют меня.

Я думал завязать с боксом, но теперь возьму паузу, а затем постараюсь стать чемпионом Великобритании в память о Майке.