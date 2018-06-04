СМИ: Автомобиль вице-президента Федерации бокса Киева могли обстрелять конкуренты по теневой торговле алкоголем и сигаретами

Сегодня в селе Гореничи под Киевом неизвестные расстреляли автомобиль вице-президента Федерации бокса Киева Александра Лищенко. В СМИ были опубликованы версии того, кто может стоять за этим преступлением.

Как сообщает Страна.ua, на месте был застрелен водитель автомобиля. Вице-президент выскочил из машины и сумел спастись. Он известен в определенных кругах как криминальный авторитет по кличке "Лича".

По одной из рабочих версий правоохранителей, покушение на Александра Лищенко может быть организовано представителями кавказских кланов, пытающихся закрепиться на территории Украины. Вероятно, это связано с переделом сфер влияния на спиртовом рынке, а также рынке сфальсифицированных сигарет.