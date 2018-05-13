Следующий бой Ломаченко проведет против Бельтрана в августе

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что следующий бой украинский боксер Василий Ломаченко проведет 25 августа в пригороде Лос-Анджелеса в Инглвуде, сообщает Isport. По словам Арума, ожидается объединительный поединок против чемпиона WBO в легком весе мексиканца Раймундо Бельтрана.

В субботу Ломачеко отправил венесуэльца Хорхе Линареса в нокаут в десятом раунде. Он завоевал титул по версии WBO в легком весе, до этого был чемпионом в полулегом и втором полулегом весе. Украинец установил рекорд, став чемпионом в трех разных категориях за 12 боев на профессиональном ринге. До него достижение принадлежало японцу Кадзуто Иоке – 18 поединков.

Всего в активе Ломаченко 11 побед и 1 поражение. Кроме того, украинец дважды становился олимпийским чемпионом.

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