13:50 | БОКС

Сергей Ковалев: "Тайсон говорил, что я порву Уорда? Но я проиграл"

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Российский боксер Сергей Ковалев уверен, что поражение от американца Андре Уорда пойдет ему на пользу. Спортсмен намерен поменять систему подготовки к поединкам. Ковалев проиграл Уорду 20 ноября единогласным решением судей и потерял титулы WBA, WBO и IBF.

– Никогда не измерял силу удара, он тяжелый, конечно, но не такой, как у Майка Тайсона, – цитирует ТАСС Ковалева. - А то, что Тайсон сказал, что я порву Уорда, – это комплимент, но я проиграл. Допустил ошибки в своей подготовке, и на сегодняшний день рад, что поражение пришло сейчас. Если бы я победил, то считал, что опять добился успеха и продолжал бы свою подготовку в том же ключе.

Я пересидел в горах, нужно было находиться там три недели, а я был пять недель, это поражение дает возможность отфильтровать нужное и ненужное, полностью разобраться.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3867642

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