Сергей Ковалев: "Паскаль так и не выплатил сумму пари"

Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO Сергей Ковалев рассказал, что Жан Паскаль, до сих пор не выплатил сумму пари размером в 50 тысяч долларов на благотворительные цели, которую он проиграл после поражения от Ковалева 30 января 2016 года нокаутом в седьмом раунде.

– До сих пор периодически напоминаю Жану Паскалю о том, что он должен перечислить пятьдесят тысяч долларов на нужды детских домов. Но он, к сожалению, пока не сдержал своего слова. У нас в России к подобным обещаниям относятся значительно серьезней. Думаю, на мою презентацию книги пришло бы намного меньше людей, если бы я, например, не выполнил условия проигранного пари. Напомним, после первого боя с Жаном Паскалем, который Ковалев выиграл нокаутом в восьмом раунде, россиянин пообещал нокаутировать соперника во время реванша еще быстрее. В ответ на это Паскаль предложил пари размером в $50 тыс., которое Ковалев публично принял. Во втором поединке российский боксер нокаутировал Паскаля в 7-м раунде. (Сергей ФИШ)