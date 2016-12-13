Сергей Ковалев: "Чувствую, что нужны корректировки в моей команде"

Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO Сергей Ковалев заявил, что после последних двух поединков против Айзека Чилембы и Андре Уорда возможно сменит тренера и внесет корректировки в свою команду.

– Не только последний бой против Уорда, но и бой против Айзека Чилембы считаю одинаково неудачными для себя, - сказал Ковалев. - Оба боя похожи и стоят для меня в одном ряду, хотя над Чилембой я и одержал победу. В поединке с Уордом вторая половина боя была смазанной, я повторил ту же ошибку что и с Чилембой. Во время подготовки я сильно нагрузил себя, и к поединку немного подустал. Я "пересидел" в горах вместо трех недель – пять.

Слишком много спарринговал. Но это поражение для меня дороже чем победа. Я сделал выводы. Считаю, мне нужны корректировки в команде. Мне кажется мой тренер меня совсем не чувствует. Тем не менее, не все так плохо. Уорд – мастер ближнего боя, но он ничего не сделал в ближнем бою. Это меня обрадовало. Очень сожалею, что я так сильно устал к пятому раунду и не смог додавить. (Сергей ФИШ)