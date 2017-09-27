Семь россиян стали победителями первенства Европы среди юношей

Семеро российских спортсменов получили золотые медали на первенстве Европы по боксу среди юношей, которое прошло в Болгарии. Россию представляли 13 боксеров. Команда отбиралась в условиях жесткой конкуренции: спортсменам предстояло не только успешно выступить на первенстве России, но и на турнире памяти Александра Кошкина, который прошел накануне в Москве.

Участники первенства Европы в некоторых весовых категориях и вовсе определились лишь на боевой практике во время сборов в г. Чехове – 11 сентября. Тогда за ходом спаррингов наблюдали генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.

Перед соревнованиями в болгарском городе Альбене боксеры прошли два сбора: в Кисловодске и подмосковном Чехове. В полуфинал первенства Европы из 13 российских боксеров пробились 9. Семеро из них дошли до финала и в полном составе одержали победы. В Россию юноши везут 7 золотых и 2 бронзовые медали. (Дмитрий СОМОВ)