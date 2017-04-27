Сечин вошел в высший наблюдательный совет Федерации бокса России

Российский государственный деятель и топ-менеджер Игорь Сечин вошел в состав высшего наблюдательного совета Федерации бокса России, сообщили в пресс-службе организации. Помимо Сечина в состав совета, возглавляемого руководителем Службы безопасности Президента РФ Алексеем Рубежным, вошли заместитель начальника управления по внутренней политике администрации Президента РФ Тимур Прокопенко и представитель Федеральной налоговой службы Денис Медведев.

– Бокс должен стать по настоящему массовым видом спорта, и именно такой подход даст России новые имена спортсменов и обеспечит победы на мировой арене, – сказал для ТАСС Рубежный.