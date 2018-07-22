Сборная России победила Германию в матчевой встрече по боксу на Манежной площади

Российские боксеры одержали победу над командой Германии со счетом 7:2 в матчевых боях, которые прошли на Манежной площади в Москве.

Бои прошли в рамках празднования Дня российского бокса.

В составе сборной России на ринг выходили Василий Егоров, Тамир Галанов, Шахриер Ахмедов, Альберт Батыргазиев, Павел Федоров, Владислав Савостьянов, Глеб Бакши, Георгий Кушиташвили и Илья Квасников. Им противостояли немецкие боксеры Кристофер Гоман, Хамза Тоуба, Омар Эль Хаг, Артур Брил, Владислав Барышник, Паул Волл, Зелимхан Дадаев, Аханасиос Казакиз и Нелвие Тиафак.





