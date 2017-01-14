Сауль Альварес проведет бой против Хулио Сезара Чавеса-младшего

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканец Сауль Альварес проведет бой против своего соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего, сообщает ESPN. Место проведения поединка, который состоится 6 мая, пока не определено, однако с высокой долей вероятности он пройдет в Лас-Вегасе. 26-летний Альвареса за карьеру одержал 48 побед (34 – нокаутом), потерпел одно поражение и один бой закончился ничьей. В активе 30-летнего Чавеса 50 побед (32 – нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.