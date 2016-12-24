Рябинский не планирует подавать в суд после отрицательного допинг-теста Поветкина

Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский пока не планирует подавать в суд. Ранее появилась информация, что судебное разбирательство в связи с новыми обстоятельствами дела Поветкина состоится в 2017 году.
Рябинский пояснил, что этот суд состоится по иску к американцу Деонтею Уайлдеру. "Это будет тот же суд", – приводит ТАСС слова Рябинского.
Поединок между россиянином и Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но в организме Поветкина было обнаружено запрещенное вещество остарин, из-за чего WBC отказался санкционировать титульный бой, а канадец отказался от поединка.
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Ватники, да вообще допинга нет, особенно у нас в РФ, а наши поездатые поезда, самые поездатые, а в глазах божья роса-)
07:00
mobile_actor
To, что СЭ из-за обнаруженного у боксера допинга отказался написать о бое Поветкина - это как раз весьма необычно для СЭ в частности и российских СМИ вообще. А есть допинг или нет пока неясно. Проба В пока не вскрыта.
02:48
mobile_actor
Как обычно: в первый момент все кричат: "В суд! В суд!", - а потом тихо сливают воду.
01:03