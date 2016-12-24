Рябинский не планирует подавать в суд после отрицательного допинг-теста Поветкина

Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский пока не планирует подавать в суд. Ранее появилась информация, что судебное разбирательство в связи с новыми обстоятельствами дела Поветкина состоится в 2017 году.

Рябинский пояснил, что этот суд состоится по иску к американцу Деонтею Уайлдеру. "Это будет тот же суд", – приводит ТАСС слова Рябинского.

Поединок между россиянином и Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но в организме Поветкина было обнаружено запрещенное вещество остарин, из-за чего WBC отказался санкционировать титульный бой, а канадец отказался от поединка.