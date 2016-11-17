17:49 | БОКС

Рой Джонс: "Трамп и Мейуэзер - самые умные люди Америки"

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Бывший чемпион мира в четырех весах Рой Джонс-младший назвал самых умных людей в США. По словам боксера, они просто завладели умами публики.

Дональд Трамп и Флойд Мейуэзер, наверное, два самых умных человека в Америке, – цитирует Джонса boxinscene.com. – Первый завладел нашими умами и стал президентом. Второй сделал то же самое и за один вечер заработал юольше денег, чем любой другой спортсмен. Они сделали это благодаря подходу ко вниманию публики. Они не уделяют свое внимание отдельному человеку, а взяли публику целиком. Поэтому, вероятно, они самые умные люди в стране.

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