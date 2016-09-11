22:23 11 сентября | БОКС

Рой Джонс советует Головкину сразиться с победителем боя Ковалев – Уорд

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Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс посоветовал Геннадию Головкину подняться в весовой категории. Накануне Головкин нокаутом победил Келла Брука, одержав 36-ю победу в 36 боях на профессиональном ринге.

– Бывает, что с тобой не хотят драться, и тогда нужно подняться в весовой категории и найти себе стоящего соперника, – приводит Fight Hype слова Джонса. Если нет боев в своей весовой категории, надо поступить как Келл Брук. Головкину нужно подняться в полутяжелый вес и сразиться с победителем боя Ковалев – Уорд.

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