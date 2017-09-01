Федерация бокса России утвердила новый "Регламент взаимодействия субъектов профессионального бокса". В нем отмечается, что все российские боксеры-профессионалы будут обязаны проходить допинг-контроль в соответствии с законодательством РФ вне зависимости от категории поединка.

"Субъекты профессионального бокса обязаны соблюдать общероссийские антидопинговые правила, утвержденные приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947 (ред. от 17.10.2016) "Об утверждении общероссийских антидопинговых правил", антидопинговые нормы и правила международных спортивных организаций", - приводит ТАСС текст распоряжения.