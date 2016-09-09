Романчук умер от сердечного приступа

Причиной смерти серебряного призера чемпионатов мира и Европы россиянина Романа Романчука стал сердечный приступ, информирует пресс-служба спортивного клуба "Китэк". Ранее стало известно, что Романчук скончался на 38-м году жизни.

– В 2008 году на тренировочном сборе национальной команды во Владивостоке Романчук стал участником инцидента, завершившегося трагично, – говорится в сообщении. – Утром 28 июля 2008 года около центральной площади города между боксером и 22-летним жителем Владивостока Олегом Мешковым произошел конфликт. В ходе ссоры Мешков из травматического пистолета выстрелил в голову Романчуку. Тот, защищаясь, обхватил Мешкова, и они оба упали на землю. При падении произошел второй выстрел, пуля угодила Мешкову в глаз. Через два дня он скончался в больнице.