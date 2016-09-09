Роман Анучин: "Трояновский показал Обаре япону маму"

Роман Анучин, тренер российского боксера Эдуарда Трояновского, защитившего титул чемпиона мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе в бою против японца Кейта Обары, высказал мнение, что завершившийся поединок получился замечательным. Победу одержал 36-летний россиянин. Во втором раунде Обара после серии ударов Трояновского оказался за пределами ринга. После возвращения японца в ринг россиянин продолжил атаковать соперника, и судья остановил поединок.

– Что тут сказать. Замечательный бой и прекрасная победа, – сказал Анучин. – Эдуард был сильнее и показал Обаре япону маму! (Сергей ФИШ)

Таким образом, Трояновский (25-0-0, 22 КО), для которого это была первая обязательная защита титулов, одержал 25-ю победу в 25 боях.