Решение по делу Поветкина будет объявлено через неделю

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский не знает, как допинг-проба россиянина Александра Поветкина, взятая Добровольной антидопинговой ассоциацией (VADA) содержит остарин, а проба, вскрытая в независимой лаборатории в Лозанне, чиста. По его словам, идет подготовка к суду.

– Для нас это загадка, вопрос, на который мы на сегодняшний день не можем найти ответа, - цитирует Рябинского "Известия". - У нас есть команда высококлассных специалистов, которые занимаются изучением этого вопроса. Мы отправили в Лозанну пробы, которые оказались абсолютно чисты. Что касается пробы "Б", то неудивительно, что в ней также нашли остарин. Мы этого и ожидали, потому что это тот же биологический материал, который был и в первой пробе.

— Есть ли у вас догадки по поводу того, как остарин мог попасть в организм Александра?

– Это еще один вопрос, на который мы пока не можем дать ответ. Проводятся исследования. Было изучено все спортивное питание, которое употреблял Поветкин, все добавки. Пока что результатов нет, но мы с нетерпением их ждем. Повторюсь еще раз, целенаправленно Саша никогда не употреблял никаких запрещенных препаратов.

— Какими могут быть последствия для Александра со стороны WBC?

– Будет расследование, и мы должны предъявить достойные аргументы. Если таковых не найдется, то, в худшем случае, нам грозит дисквалификация.

— Сейчас вы готовитесь к суду. Каковы возможные варианты развития дела?

— Все верно. Мы находимся в Нью-Йорке вместе с Александром, готовимся к судебному процессу. В конце недели будут объявлены результаты. А пока что нам остается только ждать.

— Если WBC отстранит Поветкина, сможет ли он бороться за пояса других организаций?

— Да, безусловно. Речи не идет о том, что Саша может завязать с боксом или будет полностью отстранен от любых боксерских соревнований. Единственные риски, которые мы несем, – репутационные. Но они, безусловно, очень важны. Мы стремимся доказать, что чисты и не используем запрещенные препараты.