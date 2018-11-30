Рахимов готов покинуть пост главы AIBA в случае опасности участия бокса в Олимпиаде

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов из Узбекистана готов покинуть пост в случае опасности для проведения боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020 года. Такое решение было принято на исполнительном комитете МОК после начала расследования в отношении AIBA, которое может привести к приостановке деятельности организации.

- Думаю, что бокс сохраняет шансы остаться в программе Олимпийских игр, - цитирует ТАСС Кремлева. - У AIBA сейчас стабильное финансирование, многие вопросы, существовавшие ранее, сняты. Национальные федерации на минувшем конгрессе сделали свой выбор, его нужно уважать. При этом в случае опасности для бокса президент AIBA Гафур Рахимов готов уйти, о чем он ранее заявлял.