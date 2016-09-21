Проводников не планирует завершать карьеру

Известный российский боксер Руслан Проводников подчеркнул в интервью "Известиям", что не намерен завершать карьеру в ближайшее время. Он выразил желание провести бой с Тимоти Брэдли.

– Ходят разговоры о том, что вы собираетесь завершить карьеру...

– Нет, это не так. Я еще планирую радовать своих болельщиков.

– Кого бы хотели видеть своим следующим оппонентом?

– Мне очень хочется реванша с Тимоти Брэдли.

– После боя с ним в вашей жизни что-то изменилось?

– Да. На следующе утро я проснулся знаменитым. Телевидение открыло для себя новую звезду бокса – Руслана Проводникова. Я подписал контракт с HBO, стал участвовать в главных боях вечера, мне начали давать серьезные бои и серьезные гонорары.