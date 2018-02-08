Промоутер: "Для проведения финала Всемирной суперсерии бокса Гассиев - Усик в России делается многое"

Директор промоутерской компании "Урал Бокс Промоушен" Алексей Васильев отметил, что все думали, что поединок Мурата Гассиева с Юниером Дортикосом пройдет в Майами. Васильев также добавил, что для проведения финала Всемирной суперсерии бокса с Алекснадром Усиком в России делается многое.

– После поединка с Кшиштофом Влодарчиком тоже долго обсуждали место проведения боя c Дортикосом, все думали, что он пройдет в Майами, – цитирует ТАСС Васильева – Однако мы приложили максимум усилий, чтобы поединок состоялся в России. Сейчас мы еще больше усилий прикладываем для того, чтобы этот бой с Усиком прошел также в России.

Напомним, что финал Всемирной суперсерии бокса запланирован на 11 мая в Саудовской Аравии.