Президент UFC договорился с Макгрегором о поединке с Мейуэзером

Президент UFC Дэйна Уайт отметил, что достиг договоренности с Конором Макгрегором о бое против Флойда Мейуэзера. Однако он не уверен, что переговоры с последним завершатся удачно.

– Мы находимся здесь для того, чтобы довести эту сделку до конца, – цитирует BoxingScene.com Уайта. – Мы бы хотели все закончить до воскресенья, а затем вступить в переговоры с Мейуэзером. Если все удастся, здорово. Если нет, продолжим работать. Я уже достиг договоренности с Конором. Надеюсь, что в понедельник я поеду к Мейуэзеру и сяду с ним и его командой за стол. Я все еще должен провести с ними переговоры, и пока нет гарантий, что они завершатся удачно.

Под бой на 10 июня уже зарезервирована арена T-Mobile в Лас-Вегасе.