Президент IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде

Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Эдуард Трояновский шокировал президента организации Дэрилла Пиплза ранним нокаутом в бою против японца Кейта Обары.

Трояновский победил Обару техническим нокаутом во втором раунде в поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF и Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 63,5 кг.

Всего на счету россиянина теперь 25 побед (22 – нокаутом) и ни одного поражения. В активе японца – 16 побед (15 нокаутом), два поражения и одна ничья.

– Я шокирован тем, что Трояновский нокаутировал Обару уже во втором раунде, – приводит ТАСС слова Пиплза. – Трояновский боксирует, как зверь, он силен, как и все российские боксеры. Но я знаю и Обару, знаю его защиту, поэтому удивлен такому завершению (боя). Но Трояновский – великолепный чемпион, мы гордимся, что такой боксер владеет нашим поясом чемпиона мира.