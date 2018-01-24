Право проведения боксерского боя Гассиев - Дортикос в Сочи обошлось организаторам в 1 миллионов долларов

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Право проведения полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом обошлось в 1 миллион долларов.

– Право проведения поединка обошлось в 1 миллион долларов? Да, это так, – цитирует ТАСС Кремлева. – Мы не только гарантировали выплату Всемирной боксерской суперсерии, эти деньги уже заплатили. Спасибо партнерам и спонсорам за это.

Напомним, что бой Гассиев-Дортикос пройдет 3 февраля в Сочи.