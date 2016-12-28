Поветкина опросят в Нью-Йорке по иску к Уайлдеру

Российского боксера Александра Поветкина в начале января в Нью-Йорке опросят в рамках судебного разбирательства по иску к чемпиону мира по версии WBC американцу Деонтею Уайлдеру. Об этом сообщил Алексей Карпенко, представляющий интересы руководителя компании "Мир бокса" Андрея Рябинского.

Напомним, в конце июня Рябинский подал иск на Уайлдера и его промоутера Лу Дибеллу иск о защите чести и достоинства. Сумма иска составила 34,5 миллиона долларов. На 21 мая в Москве был запланирован бой между Поветкиным и Уайлдером, однако был отложен, так как в пробе Поветкина был найден мельдоний, после чего американская сторона публично заявила о том, что россиянин принимает допинг.

– Это будет предварительная дача показаний, – приводит ТАСС слова Карпенко. – Сейчас стороны снимают показания с ключевых свидетелей, мы опрашиваем их свидетелей, они – наших. Андрей Рябинский и Александр Поветкин будут опрошены – это стандартная процедура в ходе практически любого судебного разбирательства, где будет суд присяжных. Они пройдут эту процедуру в начале января, а мы опрашиваем сторону Уайлдера.