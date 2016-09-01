По бою Поветкин - Стиверн пройдут торги

Переговоры о бое между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном, скорее всего, завершатся торгами. Об этом сообщил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющий интересы россиянина. По его словам, приоритетное место проведение поединка - США.

- Я не имею ничего против проведения боя в России, но в США было бы, наверное, получше. Переговоры идут тяжело, и договориться крайне сложно, поэтому, скорее всего, они закончатся торгами, - цитирует ТАСС Рябинского.

Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако в результате был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. В среду адвокат Поветкина Алексей Карпенко сообщил, что WBC завершил расследование по делу об употреблении допинга Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину. Из-за травмы Уайлдера соперником Поветкина станет Стиверн.