Павел Колобков: "Федерация бокса не должна согласовывать с Минспортом проведение выборов"

Федерация бокса России (ФБР) не должна согласовывать с министерством спорта проведение отчетно-выборной конференции. Об этом сообщил министр спорта России Павел Колобков. По его словам, ФБР является самостоятельной общественной организацией.

Ранее президентом Федерации бокса России на отчетно-выборной конференции был избран Эдуард Хусаинов. Данное решение было принято 17 ноября, несмотря на то, что ранее исполком организации перенес выборы на 1 февраля. Нынешний глава организации Борис Иванюженков назвал выборы нелегитимными.

"- Федерация не должна согласовывать с министерством спорта проведение конференции, потому что она – самостоятельное юридическое лицо, общественная организация, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Государство не вмешивается в дела общественных организаций.

Федерация может принимать решения в рамках существующего устава и действующего законодательства. Действительно, у меня была информация от федерации о том, что исполкомом было принято решение о переносе конференции на февраль в связи с проведением первенства мира. По всем остальным вопросам вам надо обращаться непосредственно к действующему руководству федерации.