Пакиао оказался легче Матиссе перед боем

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакиао и обладатель титула WBA (regular) Лукас Матиссе прошли процедуру взвешивания перед очным поединком. Вес 39-летнего Пакиао составил 146 фунтов (66,2 кг), а вес его 35-летнего соперника - 146,7 фунта (66,5 кг).
Это будет первый бой Пакьяо после прошлогоднего спорного поражения от австралийца Джеффа Хорна и потери чемпионского титула WBO в полусреднем весе.
Поединок между Пакиао и Матиссе пройдет в ночь с субботы на воскресенье в столице Малайзии Куала-Лумпуре.
Пакиао вернулся. Ночью - мегабой с Матиссе
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http://allboxing.ru/news/20180714-0832/vzveshivanie-menni-pakyao-i-lukasa-matisse
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