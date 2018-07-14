Пакиао оказался легче Матиссе перед боем

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакиао и обладатель титула WBA (regular) Лукас Матиссе прошли процедуру взвешивания перед очным поединком. Вес 39-летнего Пакиао составил 146 фунтов (66,2 кг), а вес его 35-летнего соперника - 146,7 фунта (66,5 кг).

Это будет первый бой Пакьяо после прошлогоднего спорного поражения от австралийца Джеффа Хорна и потери чемпионского титула WBO в полусреднем весе.



Поединок между Пакиао и Матиссе пройдет в ночь с субботы на воскресенье в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Пакиао вернулся. Ночью - мегабой с Матиссе