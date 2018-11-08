Определился состав женской сборной России по боксу на чемпионат мира

Сегодня женская сборная России по боксу провела контрольные спарринги на базе "Озеро Круглое". В список вошли 10 спортсменок. В этом составе сборная России отправится на чемпионат мира, который пройдет в Нью-Дели с 15 по 24 ноября.

По итогам выступления тренерский штаб объявил следующий состав команды:

Екатерина Пальцева (Московская обл./ Республика Мордовия) – категория до 48 кг.

Светлана Солуянова (Москва / Ульяновская обл.) – категория до 51 кг.

Виктория Кулешова (Московская обл.) – категория до 54 кг.

Мария Сартакова (Челябинская обл.) – категория до 57 кг.

Анастасия Белякова (Московская обл. / Челябинская обл.) – категория до 60 кг.

Екатерина Дынник (Кемеровская обл.) – категория до 64 кг.

Ярослава Якушина (Московская обл./ Республика Дагестан) – категория до 69 кг.

Дарима Сандакова (Московская обл./ Республика Бурятия) – категория до 75 кг.

Мария Уракова (Чукотский АО) – категория до 81 кг.

Кристина Ткачева (Республика Бурятия) – категория свыше 81 кг.