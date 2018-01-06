Олимпийский чемпион 1984 года арестован по обвинению в совращении малолетней

Олимпийский чемпион 1984 года по боксу Пол Гонсалес арестован по обвинению в совращении малолетней, сообщает портал Inside the Games.

53-летний американец был задержан 29 декабря после того, как в полицию поступило заявление от членов семьи пострадавшей 13-летней девушки.

Бывшему спортсмену выдвинули восемь пунктов обвинения, одно из которых – хранение порнографии. 18 января он предстанет перед судом.

Последние годы Гонсалес работал тренером по боксу в Лос-Анджелесе. Он завершил спортивную карьеру в 1991 году.