Олег Саитов: "Уход Романчука из жизни стал полной неожиданностью"

Двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов выразил свои соболезнования по поводу преждевременной кончины Романа Романчука. Боксер, серебряный призер чемпионатов мира и Европы скончался от сердечного приступа на 38-м году жизни.

- Я знал Роман как очень светлого, доброго, отзывчивого человека, - начал Саитов. - Он был хорошим парнем и боксером. Его скоропостижная гибель стала полной неожиданностью. Всю свою жизнь он отдавал боксу.

Роман сильно переживал, что не смог выступить на Олимпиаде в Пекине, и это могло сказаться на его здоровье. Хорошо бы в такой трагичной ситуации помочь его семье. Было бы правильным в память о трагически ушедшем Романе Романчуке провести прощальные мероприятия об этом прекрасном боксере и человеке. (Сергей ФИШ)